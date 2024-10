Pisa, visita alla “Livorno Elementary Middle School” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa, 30 ottobre 2024 - Si è tenuta lunedì la visita alla "Livorno Elementary Middle School", la scuola in territorio comunale di Pisa della base di Camp Darby, da parte dell’assessore alla scuola, ai gemellaggi e alla gentilezza Riccardo Buscemi, delle docenti Sonia Pistelli e Michela La Marca dell’istituto comprensivo Niccolò Pisano di Marina di Pisa. Il complesso raccoglie scuola dell’infanzia, scuola primaria e l’equivalente della nostra scuola secondaria di I grado. Il direttore della base Tim Andersen e il preside della scuola Edwin Caballero hanno dato il benvenuto alla delegazione. «Sono molto soddisfatto dell’incontro, sia per la cordiale accoglienza che per le prospettive che potranno rappresentare momenti e progetti educativi di collaborazione e condivisione - dichiara l’assessore Riccardo Buscemi -. Lanazione.it - Pisa, visita alla “Livorno Elementary Middle School” Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 - Si è tenuta lunedì la", la scuola in territorio comunale didella base di Camp Darby, da parte dell’assessorescuola, ai gemellaggi egentilezza Riccardo Buscemi, delle docenti Sonia Pistelli e Michela La Marca dell’istituto comprensivo Niccolòno di Marina di. Il complesso raccoglie scuola dell’infanzia, scuola primaria e l’equivalente della nostra scuola secondaria di I grado. Il direttore della base Tim Andersen e il preside della scuola Edwin Caballero hanno dato il benvenutodelegazione. «Sono molto soddisfatto dell’incontro, sia per la cordiale accoglienza che per le prospettive che potranno rappresentare momenti e progetti educativi di collaborazione e condivisione - dichiara l’assessore Riccardo Buscemi -.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:Elementary Middle School”; Politiche scolastiche,Elementary Middle School” di Camp Darby;dell’Assessore BuscemiElementary Middle School di Camp Darby; Mostra "Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione", gli eventi collaterali; Speciale weekend, cosa fare adal 7 al 9 giugno; Eventi in Toscana per il ponte del 25 aprile: cosa fare in 10 idee; Approfondisci 🔍

Pisa, visita alla “Livorno Elementary Middle School”

(msn.com)

"Soddisfatto dell'incontro sia per la cordiale accoglienza che per le prospettive che potranno rappresentare momenti e progetti educativi di collaborazione e condivisione" Pisa, 30 ottobre 2024 - Si è ...

Autolinee Toscane: bus per Pisa bloccato a Livorno dalle soste selvagge

(gonews.it)

Autolinee Toscane informa che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre un autobus della linea 30 direzione Pisa è rimasto fermo in viale Carducci a Livorno, dalle ore 17:13 alle ore 17:46, a causa di ...

Autolinee Toscane: bus per Pisa bloccato a Livorno dalle soste selvagge

(gonews.it)

Autolinee Toscane informa che nel pomeriggio di sabato 26 ottobre un autobus della linea 30 direzione Pisa è rimasto fermo in viale Carducci a Livorno, ...

Scuole chiuse per maltempo: da Bologna a Livorno, da La Spezia a Grosseto. Tutti i comuni in cui le lezioni sono sospese

(ilmessaggero.it)

Il maltempo non dà tregua all'Italia. Una nuova perturbazione atlantica, infatti, è in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo ...