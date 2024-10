Perché il sottosegretario Gemmato è accusato di conflitto di interesse e il Pd vuole le sue dimissioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bufera sul sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato: l'esponente di Fdi detiene il 10% delle quote di Therapia Srl, società che gestisce tre poliambulatori di Bitonto (Bari) e che sul sito sponsorizza i propri servizi, assicurando cure rapide senza i "lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico”. Pd e Avs lo accusano di conflitto di interesse, ma lui nega. Fanpage.it - Perché il sottosegretario Gemmato è accusato di conflitto di interesse e il Pd vuole le sue dimissioni Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bufera sulalla Salute Marcello: l'esponente di Fdi detiene il 10% delle quote di Therapia Srl, società che gestisce tre poliambulatori di Bitonto (Bari) e che sul sito sponsorizza i propri servizi, assicurando cure rapide senza i "lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico”. Pd e Avs lo accusano didi, ma lui nega.

Scoppia la bufera sul sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per conflitto di interesse

ROMA - Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia nel governo Meloni, è finito al centro di una polemica accesa, alimentata da un'inchiesta pubblicata su Il Fatto ...

Bufera su Gemmato: è socio di una clinica, si dimetta da sottosegretario

Le opposizioni all'attacco del sottosegretario alla Salute. Sul sito della struttura di cui è socio l'invito ad affidarsi a loro per evitare le attese della sanità pubblica. Schlein:«E' una strategia, ...

Cittadini (Aiop): “Congratulazioni al nuovo Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato”

in merito alla nomina dell’onorevole Marcello Gemmato a Sottosegretario alla Salute. “Una nomina prestigiosa e importante, perché la sanità rappresenta un pilastro del nostro welfare e un ...

I robot di Loccioni stregano il Governo: stupore del sottosegretario Gemmato

