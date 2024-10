Pedone travolto da un furgone, è grave. Soccorso con Pegaso (Di giovedì 31 ottobre 2024) grave incidente questo pomeriggio alle porte di Arezzo. Un uomo è stato investito a San Giuliano, poco distante dalla locale farmacia. Stando ad una prima ricostruzione, un 77enne sarebbe stato travolto da un furgone. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie, ed è stato attivato Arezzonotizie.it - Pedone travolto da un furgone, è grave. Soccorso con Pegaso Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)incidente questo pomeriggio alle porte di Arezzo. Un uomo è stato investito a San Giuliano, poco distante dalla locale farmacia. Stando ad una prima ricostruzione, un 77enne sarebbe statoda un. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto serie, ed è stato attivato

Pedone travolto da un furgone alle porte di Arezzo: ferito un 77enne

(www3.saturnonotizie.it)

Attivato alle ore 16:20 il 118 della ASL TSE ad Arezzo, in località San Giuliano, per l'investimento di un pedone da parte di un furgone. Un uomo di 77 anni è s ...

