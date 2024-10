Panetta a Lagarde, necessario tagliare ancora i tassi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Su Unicredit-Commerzbank: "Sistema bancario italiano solido, fusioni transfrontaliere aumenteranno redditività" Ilgiornale.it - Panetta a Lagarde, necessario tagliare ancora i tassi Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Su Unicredit-Commerzbank: "Sistema bancario italiano solido, fusioni transfrontaliere aumenteranno redditività"

Panetta a Lagarde, necessario tagliare ancora i tassi

Malgrado i tagli ai tassi di interesse già effettuati le condizioni monetarie nell’Eurozona «rimangono restrittive e richiedono ulteriori riduzioni», ha detto il Governatore di Bankitalia, Fabio ...

BCE, Lagarde: obiettivo inflazione è in vista, ma prudenza è giustificata

(Teleborsa) - L'obiettivo dell'inflazione "è in vista, ma non vi dirò che l'inflazione è stata ancora sconfitta. L'inflazione era all'1,7% a settembre. Escludendo energia e cibo, era ancora al 2,7%. S ...

Bce, l'inflazione potrebbe calare più rapidamente. Lagarde: "Tassi restrittivi finché necessario"

Lagarde ha ricordato che la Bce ha "iniziato con i tagli a giugno", ma che "il ritmo di riduzione dei tassi resta da determinare". La presidente della Bce ha anche ricordato che le decisioni restano " ...

L’allarme di Panetta “Economia Ue debole serve spinta dai tassi”

(repubblica.it)

Il governatore di Bankitalia: “La Bce è lontana da un livello neutrale, ma si potrebbe anche scendere oltre” ...