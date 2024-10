PAGELLE e TABELLINO di ROMA-TORINO, match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25 Dybala (LaPresse) – calciomercato.itROMA Svilar 6,5 Mancini 6,5 Ndicka 7 Angelino 6 FLOP Celik 6: non una brutta partita in generale, ma sempre e comunque un po’ incerto nelle giocate difensive come quelle offensive. Insomma, mai dà la sensazione di sicurezza. Certo Firenze non ha aiutato. Le Fée 6 Koné 6,5 Zalewski 6. Dal 78? El Shaarawy sv Baldanzi 6. Dal 78? Cristante sv Pisilli 6,5. Dal 65? Pellegrini 6 TOP Dybala 6,5: è tornato, almeno al gol. Anche se con la grande mano di Masina. Il suo merito è quello di essere stato al posto giusto al momento giusto e di avere avuto la rapidità di colpire subito verso la porta con grande coordinazione. La giocata, comunque l’ha fatta. Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-TORINO 1-0: Dybala torna in lui, Masina gli ‘regala’ il gol Leggi tutto su Calciomercato.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Calciomercato.it:di, match valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25(LaPresse) – calciomercato.itSvilar 6,5 Mancini 6,5 Ndicka 7 Angelino 6 FLOP Celik 6: non una brutta partita in generale, ma sempre e comunque un po’ incerto nelle giocate difensive come quelle offensive. Insomma, mai dà la sensazione di sicurezza. Certo Firenze non ha aiutato. Le Fée 6 Koné 6,5 Zalewski 6. Dal 78? El Shaarawy sv Baldanzi 6. Dal 78? Cristante sv Pisilli 6,5. Dal 65? Pellegrini 6 TOP6,5: èto, almeno al gol. Anche se con la grande mano di. Il suo merito è quello di essere stato al posto giusto al momento giusto e di avere avuto la rapidità di colpire subito verso la porta con grande coordinazione. La giocata, comunque l’ha fatta.

La AS Roma torna alla vittoria in campionato. Basta un gol nel primo tempo segnato da Dybala a Juric, che scaccia via lo spauracchio esonero. SVILAR 6,5: Mezz'ora di pace, quasi un ...

I giallorossi tornano alla vittoria contro il Torino con un gol di Dybala. Successo che salva la panchina di Juric almeno per il momento. Fischiati Pellegrini e Cristante ...

Dopo la sconfitta contro Inter e l'imbarcata a Firenze, la Roma tona a vincere dopo un mese di astinenza e rialza la testa. Nella decima giornata di Serie A la squadra di Juric batte 1-0 il Torino e ...

La Roma è stata accompagnata da giorni di grande tensione prima di questa partita con il Torino. Sul campo, però, la formazione di Ivan Juric ha dato risposte confortanti andandosi a prendere tre ...