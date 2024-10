Operazione "Alto Impatto", durante i controlli sanzionati due locali per somministrazione di alcol a minorenni (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA – Gli accertamenti, conclusi nelle ultime ore, hanno riguardato locali e luoghi di aggregazione del capoluogo, ed hanno permesso di controllare quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani e diverse attività commerciali del centro. Sono alcuni risultati Anconatoday.it - Operazione "Alto Impatto", durante i controlli sanzionati due locali per somministrazione di alcol a minorenni Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA – Gli accertamenti, conclusi nelle ultime ore, hanno riguardatoe luoghi di aggregazione del capoluogo, ed hanno permesso di controllare quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani e diverse attività commerciali del centro. Sono alcuni risultati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:",i controlli sanzionati due locali per somministrazione di alcol a minorenni;nel comune di Nocera; Sora,", arrestata una donna per droga;" a Salerno: due arresti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale; Frattamaggiore,: identificate 285 persone;" a Termini: blitz della Polizia, 11 arresti in una settimana; Approfondisci 🔍

Alto impatto polizia, multe a due locali per alcol a minori

(ansa.it)

Ad Ancona durante accertamenti in luoghi di aggregazione o di Ancona sono stati controllati quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani e diverse attività commerciali ...

Operazione interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, perquisizioni e denunce

(casertaweb.com)

Recentemente, a Castel Volturno si è svolta un'operazione di grande impatto che ha coinvolto una coalizione di forze di sicurezza, tra cui la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l ...

Controlli ad “Alto Impatto” a Foggia e Manfredonia. Riflettori delle forze dell’ordine sul quartiere ferrovia

(immediato.net)

Prosegue senza sosta l’attività presidiale interforze nelle zone più sensibili del territorio di Foggia. Lo scorso 29 ottobre la Questura ...

Ancona - Alcool a due minorenni, multe a due locali

(veratv.it)

ANCONA – Si è conclusa ad Ancona un’operazione di controllo intensivo nei luoghi di aggregazione giovanile e nei principali punti di ritrovo della città. Quasi 500 giovani sono stati identificati, e s ...