Bollicinevip.com - Nuovi attacchi per Shaila Gatta e Lorenzo: “È tutto finto, quanta volgarità”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Spolverato stanno fingendo al Grande Fratello? Nuove critiche per la coppia Opinioniste controSpolverato, la loro è solo una strategia? Amore poco credibile Da giorniSpolverato stanno facendo i conti con molte critiche e, sia fuori che dentro la casa del Grande Fratello. In molti accusano la gieffina di aver giocato con Javier sono per catturare l’attenzione dei telespettatori. Sono in molti a pensare che il loro amore non sia reale, quella dei due gieffini sarebbe solo una strategia per ottenere visibilità e restare più a lungo nella casa. Ieri a Pomeriggio Cinque due opinioniste si sono scagliate contro la coppia, si tratta di Stefania Orlando e Caterina Collovati.