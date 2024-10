Liberoquotidiano.it - Non solo "Repubblica": il surreale titolo della "Stampa" dopo il ko della sinistra in Liguria

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Se a vincere di un soffio è il centro, è la giusta punizione per il «governo Meloni». Se, viceversa,aver controllato l'ultima scheda il conteggio premia il centrodestra, allora si tratta di una vittoria dimezzata, «per un pugno di voti», dovuta alla «tifoseria» più che agli elettori come scrive Marcello Sorgi sullaaver osservato che democrazia è vincere anche per unvoto, è opportuno evidenziare il doppiopesismo dei commentatori in presenza di uno spoglio serrato. Ricordate le elezioni regionali in Sardegna, quelle per il quali il “campo largo” festeggiò l'avvioliberazione dalle “destre”? Ebbene, Alessandra Todde del M5S ebbe la meglio su Paolo Truzzu per 2.615 voti.di: «La Sardegna punisce Meloni».