Nina Dobrev sposa Shaun White, l’anello di fidanzamento è da sogno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fiori d’arancio per Nina Dobrev. L’attrice, nota ai più per il duplice ruolo di Elena Gilbert e Katherine Pierce nella serie tv cult The Vampire Diaries, ha detto sì al fidanzato Shaun White. Una romantica proposta di matrimonio arrivata dopo cinque anni insieme. Un rapporto diventato col tempo solido e granitico che è pronto allo step successivo, quello delle nozze. La Dobrev ha dato la lieta novella sui social network, dove ha postato alcune immagini del romantico gesto del suo futuro marito e mostrato il prezioso anello di fidanzamento ricevuto. Tanti, tantissimi, i commenti di congratulazioni da parte dei follower ma anche dei colleghi come Paul Wesley, alias Stefan Salvatore, grande amico di Nina. Nina Dobrev pronta a sposare Shaun White Nina Dobrev e Shaun White si sposano. Dilei.it - Nina Dobrev sposa Shaun White, l’anello di fidanzamento è da sogno Leggi tutto 📰 Dilei.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fiori d’arancio per. L’attrice, nota ai più per il duplice ruolo di Elena Gilbert e Katherine Pierce nella serie tv cult The Vampire Diaries, ha detto sì al fidanzato. Una romantica proposta di matrimonio arrivata dopo cinque anni insieme. Un rapporto diventato col tempo solido e granitico che è pronto allo step successivo, quello delle nozze. Laha dato la lieta novella sui social network, dove ha postato alcune immagini del romantico gesto del suo futuro marito e mostrato il prezioso anello diricevuto. Tanti, tantissimi, i commenti di congratulazioni da parte dei follower ma anche dei colleghi come Paul Wesley, alias Stefan Salvatore, grande amico dipronta aresino.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:White, l’anello di fidanzamento è da sogno;, parla il fidanzatoWhite: "Relazione complicata"; Debutto in coppia:White insieme alla prima di «Top Gun: Maverick» | blue News;(Elena Gilbert in "TVD") si: ecco la proposta e chi è il marito;HA DETTO SÌ! L'attrice di The Vampire Diaries sisi, per l'ex star di "The Vampire Diaries" arriva la romantica proposta con un anello di diamanti; Approfondisci 🔍

Nina Dobrev si sposa, per l’ex star di “The Vampire Diaries” arriva la romantica proposta con un anello di diamanti

(tag24.it)

Matrimonio nell'aria per l'attrice Nina Dobrev: l'ex star della serie The Vampire Diaries ha accettato la proposta del suo fidanzato ...

Nina Dobrev si sposa! L’attrice di TVD è ufficialmente fidanzata

(daninseries.it)

Nina Dobrev si sposa con Shaun White: l'attrice di The Vampire Diaries ha ricevuto l'anello e una proposta di matrimonio ...

Shaun White and Nina Dobrev

(whosdatedwho.com)

Born Shaun Roger White on 3rd September, 1986 in San Diego, California, USA, he is famous for Most accomplished Pro Snowboarder; Two time Olympic Gold Medalist. His zodiac sign is Virgo. "Getting ...

Francesco Sarcina, pagelle look del matrimonio con Nayra Garibo: gli abiti (doppi per entrambi), il tema e il ruolo della figlia Nina

(msn.com)

Voto 8 Elegante, raffinata e fresca: i due abiti da sposa di Nayra Garibo riflettono ... tra fiori bianchi e allestimenti vari. La figlia Nina, nata dall'amore precedente finito male di Francesco ...