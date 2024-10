Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Dobbiamo arrivare all’ultima gara almeno a -10, posso rischiare più di Martin”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Siamo arrivati quasi alla resa dei conti:e Jorgesi giocano il titolo di Campione del Mondo 2024 dinelle ultime due gare. Pecco è chiamato ad attaccare per recuperare 17 punti di svantaggio allo spagnolo nel GP della Malesia a Sepang. Ecco le parole del piemontese in conferenza stampa: “Questo è un weekend importantissimo, sappiamo come sarà importante cominciare subito al meglio come in Thailandia. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato sabato scorso, non commetteremo gli stessi errori e quindi cercheremo di guadagnare più dei tre punti che abbiamo guadagnato a Buriram”. Sulla pressione dia giocarsi il Mondiale nelle ultime due gare: “La pressione c’è e c’è sempre, ma è bello trovarsi in questa situazione, mi piace. È una situazione critica, sai che non puoi perdere punti e non puoi fare errori.