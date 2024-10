Ilrestodelcarlino.it - Monsterland, ci siamo . Fiera, scatta l’area rossa. Sarà la carica dei 20mila: "Un giorno tra le transenne"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Musica techno e streghe, lapidi e ritmi elettronici. E’, maxi evento che porterà a Ferrara Expopersone. E’ il primo atto di un lungo weekend, nel segno di Halloween durante il quale sono attese in città 80mila persone. Neldella, ieri, si stavano ultimando i preparativi. Croci nei prati, tombe e, stand e cartelli. Oltre 200 persone al lavoro da giorni. Ultimo atto di un evento che prevede un piano molto articolato per garantire la sicurezza. Oggi, misura che proseguirà fino alle 9 di domani. In vigore divieti di circolazione e fermata, eccetto per gli autorizzati. Tra questi, residenti, operatori, chi è diretto alle attività economiche della zonaper le operazioni di carico e scarico. Verranno agevolati gli spostamenti di chi lavora neloff-limits, varca l’ingresso delle attività.