Modi: il primo trailer del biopic sul celebre pittore diretto da Johnny Depp (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato diffuso il primo trailer di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, il biopic su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp e interpretato da Riccardo Scamarcio e Al Pacino. L'attore Johnny Depp è reduce da un breve periodo di festival europei con la sua ultima fatica registica Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, di cui oggi è stato condiviso il primo trailer ufficiale. Modi ha debuttato al festival del cinema di San Sebastian in Spagna a settembre, seguito da un secondo debutto di alto profilo alla Festa del Cinema di Roma, dove Depp ha anche ricevuto un premio alla carriera. Johnny Depp convinto da Al Pacino a girare il film su Amedeo Modigliani 72 ore nella vita di Modi Il film, scritto da Jerzy Kromolowski, Dennis McIntyre Movieplayer.it - Modi: il primo trailer del biopic sul celebre pittore diretto da Johnny Depp Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato diffuso ildi- Tre Giorni sulle Ali della Follia, ilsu Amedeoglianidae interpretato da Riccardo Scamarcio e Al Pacino. L'attoreè reduce da un breve periodo di festival europei con la sua ultima fatica registica- Tre Giorni sulle Ali della Follia, di cui oggi è stato condiviso ilufficiale.ha debuttato al festival del cinema di San Sebastian in Spagna a settembre, seguito da un secondo debutto di alto profilo alla Festa del Cinema di Roma, doveha anche ricevuto un premio alla carriera.convinto da Al Pacino a girare il film su Amedeogliani 72 ore nella vita diIl film, scritto da Jerzy Kromolowski, Dennis McIntyre

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: ildelsul celebre pittore diretto da Johnny Depp;, ilincontro tra Riccardo Scamarcio e Johnny Depp è stato al benzinaio. VIDEO; Johnny Depp e Riccardo Scamarcio: «Il nostroincontro dal benzinaio in Puglia, ho capito che “lui era il; Damsel:italiano del nuovo film con Millie Bobby Brown, presto in uscita su Netflix; Hellboy: The Crooked Man, ecco il; L'atteso ritorno di 007: 3in cui la saga potrebbe riprendere; Approfondisci 🔍

Modi: il primo trailer del biopic sul celebre pittore diretto da Johnny Depp

(movieplayer.it)

È stato diffuso il primo trailer di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, il biopic su Amedeo Modigliani diretto da Johnny Depp e interpretato da Riccardo Scamarcio e Al Pacino.

Modì – Tre giorni sulle ali della follia, La recensione del folle film di Johnny Depp

(hynerd.it)

Johnny Depp torna dietro la macchina da presa con Modì, un film che ha una storia lunghissima alle sue spalle. Ecco cosa ne pensiamo.

Unstoppable, il trailer del biopic con Jennifer Lopez sul wrestler Anthony Robles

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Unstoppable, il trailer del biopic con Jennifer Lopez sul wrestler Anthony Robles ...

Modì - Tre giorni sulle ali della follia, il regista Johnny Depp cerca soluzioni rischiose e dirige un film sorprendente

(mymovies.it)

Basato sulla pièce teatrale Modigliani di Dennis McIntyre, il film segna il ritorno alla regia dell'attore a venticinque anni da Il coraggioso. Da giovedì 21 novembre al cinema.