Milan, Mauro Tassotti: Fonseca ma che fai? Non far giocare Leao è da masochisti! L’attacco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milan, l’ex difensore rossonero Mauro Tassotti ha attaccato il tecnico Paulo Fonseca per la gestione di Rafael Leao. Ecco le parole L’ex difensore rossonero Mauro Tassotti non ci sta e attacca l’allenatore del Milan Paulo Fonseca per la gestione di un giocatore di livello come Rafael Leao: “Se hai un grande calciatore in rosa devi metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. A volte ci sta il turnover per spronarlo, ma senza arrivare al masochismo. L’allenatore deve recuperarlo a pieno”. Queste alcune delle dichiarazioni raccolte durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Secondo il Tasso, il tecnico portoghese sta sbagliando a lasciar costantemente fuori un giocatore come Rafa e voler andare a tutti i costi allo “scontro”. Dailymilan.it - Milan, Mauro Tassotti: Fonseca ma che fai? Non far giocare Leao è da masochisti! L’attacco Leggi tutto 📰 Dailymilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), l’ex difensore rossoneroha attaccato il tecnico Pauloper la gestione di Rafael. Ecco le parole L’ex difensore rossoneronon ci sta e attacca l’allenatore delPauloper la gestione di un giocatore di livello come Rafael: “Se hai un grande calciatore in rosa devi metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio. A volte ci sta il turnover per spronarlo, ma senza arrivare al masochismo. L’allenatore deve recuperarlo a pieno”. Queste alcune delle dichiarazioni raccolte durante l’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Secondo il Tasso, il tecnico portoghese sta sbagliando a lasciar costantemente fuori un giocatore come Rafa e voler andare a tutti i costi allo “scontro”.

