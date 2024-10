Metro Italia di Pozzuoli, sciopero dei lavoratori contro la chiusura del centro commerciale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, al fianco dei lavoratori, contro la chiusura del punto vendita di via Campana. Ioffredo (SI): "Porteremo la vertenza in Parlamento e al sindaco Metropolitano di Napoli" Fanpage.it - Metro Italia di Pozzuoli, sciopero dei lavoratori contro la chiusura del centro commerciale Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, al fianco deiladel punto vendita di via Campana. Ioffredo (SI): "Porteremo la vertenza in Parlamento e al sindacopolitano di Napoli"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:didei lavoratori contro la chiusura del centro commerciale;, altra giornata dicontro la chiusura: aaddetti fuori dai cancelli; Cento lavoratori a rischio: scatta lodavanti al maxistore;EAV a Napoli il 28 Ottobre 2024;dei lavoratori di, proclamate 48 ore di agitazione. Si muove la politica: secondo incontro in Regione;al negozio di Rimini di: lavoratrici e lavoratori hanno incrociato le braccia per l’intera giornata di lavoro di giovedì 24 ottobre; Approfondisci 🔍

Metro Italia di Pozzuoli, sciopero dei lavoratori contro la chiusura del centro commerciale

(fanpage.it)

Manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, al fianco dei lavoratori, contro la chiusura del punto vendita di via Campana ...

POZZUOLI/ Sciopero dei lavoratori di Metro, proclamate 48 ore di agitazione. Si muove la politica: secondo incontro in Regione

(cronacaflegrea.it)

POZZUOLI – Sit-in dei lavoratori questa mattina all’ingresso della filiale di Pozzuoli di Metro. I sessantacinque dipendenti a rischio, hanno esposto striscioni e manifestato in maniera pacifica in vi ...

Cento lavoratori a rischio: scatta lo sciopero davanti al maxistore

(napolitoday.it)

Cento lavoratori a rischio e con essi tremano le loro famiglie. Prosegue la vertenza di Metro Cash & Carry, azienda leader nel settore del commercio all'ingrosso e nell'alimentare che ha annunciato la ...

Metro Italia, sindacati tentano di evitare licenziamenti e chiusura sede Pozzuoli

(pupia.tv)

Sta diventando un rebus la scelta di “Metro Italia Spa”, costola italiana della multinazionale “Metro AG” con sede in Germania, di chiudere improvvisamente le ...