Ilfoglio.it - Meloni sul caso spionaggio: "Saremo implacabili con i funzionari infedeli"

Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I dossieraggi che sono emersi negli ultimi giorni sono "uno schifo che deve finire". Per questo il governo sarà "implacabile con i". Lo ha detto la premier Giorgiatornando in tv, ospite di Porta a Porta su Rai 1, spiegando come l'esecutivo abbia aperto un "tavolo tecnico ad hoc" per introdurre norme che possano contrastare il fenomeno. Secondoqueste nuove inchieste mettono in luce la situazione "inaccettabile", non solo del "o che anziché proteggere viola le banche dati", ma altrettanto del "superiore non si accorge che vengono fatte centinaia di migliaia di accessi abusivi", ha spiegato ieri. Ma l'ospitata della presidente del Consiglio è servita per fare il punto anche su altri temi, come le elezioni in Liguria e le tensioni con la magistratura.