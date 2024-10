Game-experience.it - Marvel’s Wolverine, il director Brian Horton lascia Insomniac e passa a The Initiative per Perfect Dark

Leggi tutto 📰 Game-experience.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il direttore creativo dihato lo sviluppo della nuova esclusiva PS5 per lavorare al reboot di, titolo in sviluppo esclusivamente per Xbox Series XS e PC. Come ripotato su Game File di Stephen Totilo,hatodurante l’estate per ricoprire il ruolo di direttore creativo di, titolo di Microsoft in lavorazione presso Thecon la collaborazione di Crystal Dynamics. Il giornalista ha inoltre segnalato che un rappresentante di Xbox ha affermato che“porterà la sua vasta esperienza al prossimo reboot della classica serie di agenti segreti”. Leggendo il report condiviso da Totilo scopriamo inoltre chehato, e di conseguenza il ruolo didi, a causa di alcuni “cambiamenti creativi” riguardanti il gioco.