Maltratta la moglie e lei lo denuncia: braccialetto elettronico per un 44enne di San Valentino Torio (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' scattato il 29 ottobre, il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, a San Valentino Torio, nei confronti di un 44enne delluogo indagato per "Maltrattamenti contro familiari o conviventi". I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa Salernotoday.it - Maltratta la moglie e lei lo denuncia: braccialetto elettronico per un 44enne di San Valentino Torio Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' scattato il 29 ottobre, il divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del, a San, nei confronti di undelluogo indagato per "menti contro familiari o conviventi". I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa

Maltratta la moglie che lo denuncia: per questo a Pagani i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ...

