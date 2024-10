M.O., Cnn: Iran colpirà Israele prima di presidenziali Usa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – La risposta dell’Iran a un attacco israeliano probabilmente avverrà prima delle elezioni presidenziali statunitensi previste per il 5 novembre, ha riferito la CNN citando una fonte di alto livello rimasta anonima. “La risposta della Repubblica islamica dell’Iran all’aggressione del regime sionista sarà definitiva e dolorosa probabilmente avverrà prima del giorno delle elezioni presidenziali statunitensi”, ha affermato la fonte parlando della rappresaglia dopo l’attacco israeliano di sabato su obiettivi militari in Iran. L'articolo M.O., Cnn: Iran colpirà Israele prima di presidenziali Usa proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 31 ott. (askanews) – La risposta dell’a un attacco israeliano probabilmente avverràdelle elezionistatunitensi previste per il 5 novembre, ha riferito la CNN citando una fonte di alto livello rimasta anonima. “La risposta della Repubblica islamica dell’all’aggressione del regime sionista sarà definitiva e dolorosa probabilmente avverràdel giorno delle elezionistatunitensi”, ha affermato la fonte parlando della rappresaglia dopo l’attacco israeliano di sabato su obiettivi militari in. L'articolo M.O., Cnn:diUsa proviene da Ildenaro.it.

Roma, 31 ott. (askanews) – La risposta dell’Iran a un attacco israeliano probabilmente avverrà prima delle elezioni presidenziali statunitensi previste per il 5 novembre, ha riferito la CNN citando un ...

