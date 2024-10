Lele Adani nuovo allenatore della Juventus: Thiago Motta in difficoltà (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prossimo allenatore della Juventus sarà Lele Adani? Le frasi del popolare commentatore tv che hanno scatenato i commenti sui social Daniele Adani ha un talento particolare: far discutere. L’ex difensore e ormai noto opinionista non perde occasione per lanciarsi in dissertazioni tecniche che spesso e volentieri vanno a sfidare apertamente gli allenatori di Serie A. Ed è così che l’ultimo intervento di “Lele” è riuscito, ancora una volta, a far discutere il mondo del calcio italiano. Lele Adani si è messo (di nuovo) a fare l’allenatore (Foto: Ansa) – serieanews.comQuesta volta il bersaglio non era il “solito” Massimiliano Allegri, ma Thiago Motta, che si è ritrovato a dover rispondere con il sorriso e, sorprendentemente, con un aplomb che non tutti avrebbero avuto. Serieanews.com - Lele Adani nuovo allenatore della Juventus: Thiago Motta in difficoltà Leggi tutto 📰 Serieanews.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il prossimosarà? Le frasi del popolare commentatore tv che hanno scatenato i commenti sui social Danieleha un talento particolare: far discutere. L’ex difensore e ormai noto opinionista non perde occasione per lanciarsi in dissertazioni tecniche che spesso e volentieri vanno a sfidare apertamente gli allenatori di Serie A. Ed è così che l’ultimo intervento di “” è riuscito, ancora una volta, a far discutere il mondo del calcio italiano.si è messo (di) a fare l’(Foto: Ansa) – serieanews.comQuesta volta il bersaglio non era il “solito” Massimiliano Allegri, ma, che si è ritrovato a dover rispondere con il sorriso e, sorprendentemente, con un aplomb che non tutti avrebbero avuto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Cassano fa il nome deldel Napoli: “Quello che gioca il peggior calcio in Italia”; Mancini alla Roma? Impossibile, il Mancio non può tornare in Italia!;: “Milan-Bruges l’ha vinta Fonseca. E lo ha fatto dadi livello”;Napoli,dice la sua: "Stimo Conte e Pioli, ma sogno lui";: "Con Runjaic un gruppo solido e Sanchez superstar"; Fiorentina, Raffaele Palladino è tornato a Firenze: sarà il

Juventus in difficoltà, Adani consiglia Thiago Motta. E lui: «Sono completamente d'accordo»

(msn.com)

Nel post gara Thiago Motta si è trovato d’accordo con l’analisi di Lele Adani ... tempo una squadra come il Parma», le parole dell’allenatore bianconero. Ed è questo quello che pensa Adani: «Guarda ...

Adani spiega a Thiago Motta cosa deve fare la Juventus, il tecnico: “Sono completamente d’accordo”

(msn.com)

Nel dopo partita del pareggio tra Juventus e Parma, Lele Adani indica a Thiago Motta la strada che deve seguire la Juventus per eliminare i problemi difensivi ...

Adani sicuro: «Juve comunque sulla strada giusta dopo Allegri, negli ultimi anni mai vicina a vincere»

(calcionews24.com)

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sulle difficoltà della Juventus di Thiago Motta in Serie A. Tutti i dettagli Lele Adani ha parlato a Dazn dopo il 2-2 tra Juve e Parma in Ser ...

È giunta l'ora dell'OnlyFans di Lele Adani

(rivistacontrasti.it)

Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Signori cari, buongiorno a tutti. Stanotte ho avuto un’illuminazione, sapete di quelle c ...