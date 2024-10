Thesocialpost.it - La Roma torna alla vittoria: 1-0 contro il Torino

Ladi Juric ritrova il successo in casa, superando ilcon un sofferto 1-0 e risalendo al 10° posto in classifica con 13 punti. L'in, giocato davanti a un Olimpico gremito, si è deciso grazie a una prodezza del suo numero 21, Paulo Dybala, al 20? del primo tempo.Leggi anche: Morto il papà dell'ex calciatore Fabio Quaglierella: "Mi ha salvato la vita" Il gol della: magia di Dybala La partita si sblocca quando Dybala approfitta di un errore della retroguardia granata, rubando pe insaccando con un tiro da posizione proibitiva. Una conclusione precisa e potente che sorprende il portiere avversario, lasciando i tifosi giallorossi in estasi. Secondo tempo di sofferenza Nel secondo tempo, ilalza il ritmo grazie alle sostituzioni coraggiose del tecnico Paolo Vanoli, cercando insistentemente il gol del pareggio.