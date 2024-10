Ilfattoquotidiano.it - La narrazione di Meloni sull’economia va in frantumi. “Cresciamo più degli altri”? Eurostat smentisce. E ora cala anche il lavoro

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tra l’uscita delle stime dell’Istat sul pil – verso le 10 del mattino – e la registrazione di Porta a Porta, mercoledì sera, sono passate diverse ore. Eppure Giorgianel salotto televisivo di Bruno Vespa ha ripetuto il solito mantra inseritonelle slide celebrative dei primi due anni del suo governo: l’Italia è diventata un “modello“, cresce più, in particolare “più di Francia e Germania“. La premier ha deciso insomma di ignorare, parlando ai telespettatori, i numeri arrivati dall’istituto di statistica. Che aveva appena annunciato come tra luglio e settembre il pil italiano sia rimasto immobile: +0%. Non proprio una notizia di scarso peso per il governo, visto che rende impossibile raggiungere la crescita dell’1% prevista nel Piano strutturale di bilancio.