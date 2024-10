Iulm, Canova saluta “Università libera, fatto di tutto per onorarla” (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Dai traguardi centrati alle difficoltà del periodo di lockdown, dalle innovazioni apportate agli ospiti illustri. Gianni Canova ha ripercorso i sei anni, dal 2018 al 2024, alla guida della libera Università di lingue e comunicazione Iulm durante la presentazione del rapporto di fine mandato che si è svolto all’auditorium dell’ateneo milanese. eb/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Iulm, Canova saluta “Università libera, fatto di tutto per onorarla” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Dai traguardi centrati alle difficoltà del periodo di lockdown, dalle innovazioni apportate agli ospiti illustri. Gianniha ripercorso i sei anni, dal 2018 al 2024, alla guida delladi lingue e comunicazionedurante la presentazione del rapporto di fine mandato che si è svolto all’auditorium dell’ateneo milanese. eb/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Iulm, Canova conclude il mandato “Fatto di tutto per onorare l’Ateneo”

MILANO (ITALPRESS) – Gianni Canova ha concluso il suo mandato dopo sei anni da Rettore dell’Università IULM di Milano. Durante la cerimonia di saluti – e di insediamento del suo successore, Valentina ...

"Iulm, l'essenza è la libertà da politica e omologazione"

Così Gianni Canova, professore di Storia del cinema e di Filmologia, riassume la filosofia portante dei suoi sei anni da rettore dell'Università Iulm che si sono conclusi ieri con la presentazione in ...

Gianni Canova, il commiato del rettore dell'università Iulm: «Solo aiutando i neolaureati Milano può essere competitiva»

Il rettore Gianni Canova all'ultimo atto del suo mandato:«Retribuzioni vergognose. Lascio la Iulm libera da sudditanze politiche» ...

Gianni Canova, la libertà di pensare: “I giovani sdraiati? Una bugia. E con loro torno a fare cinema”

“La sentono molto. Vogliono capire, chiedono incontri: ne stiamo organizzando tanti, mai di parte. Sono frequentatissimi. C’è un grosso problema però”. “A scuola non si studia la geografia, come gli ...