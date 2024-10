Incontri di Valore, dopo i giornalisti sportivi Coppola e Lollobrigida tocca a Cristina Scocchia, ceo di Illy Caffè (Di giovedì 31 ottobre 2024) La settima edizione de “Gli Incontri di Valore” è iniziata con grande successo e partecipazione di pubblico. Il salotto curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco, e ospitato da Habita79, ha accolto nei giorni scorsi i noti giornalisti sportivi Gianfranco Coppola, e Marco Lollobrigida; il primo con il libro “Capitani per sempre”, dedicato ai capitani che hanno fatto la storia delle squadre di calcio italiane, ed il secondo, vice direttore di Rai Sport, col libro “Oro Rosa”, in un suggestivo racconto delle campionesse olimpiche italiane che si sono distinte con storici ori nelle loro rispettive discipline. La serata con Marco Lollobrigida è stata inoltre contrassegnata dagli interventi di due straordinarie campionesse come Valentina Vezzali ed Antonella Palmisano. In entrambe le serate, pubblico in visibilio e tanti contenuti valoriali posti in evidenza dal patron Ruocco. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La settima edizione de “Glidi” è iniziata con grande successo e partecipazione di pubblico. Il salotto curato a Pompei dal manager Nicola Ruocco, e ospitato da Habita79, ha accolto nei giorni scorsi i notiGianfranco, e Marco; il primo con il libro “Capitani per sempre”, dedicato ai capitani che hanno fatto la storia delle squadre di calcio italiane, ed il secondo, vice direttore di Rai Sport, col libro “Oro Rosa”, in un suggestivo racconto delle campionesse olimpiche italiane che si sono distinte con storici ori nelle loro rispettive discipline. La serata con Marcoè stata inoltre contrassegnata dagli interventi di due straordinarie campionesse come Valentina Vezzali ed Antonella Palmisano. In entrambe le serate, pubblico in visibilio e tanti contenuti valoriali posti in evidenza dal patron Ruocco.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:disportivi Coppola e Lollobrigida tocca a Cristina Scocchia, ceo di Illy Caffè; Gianfranco Coppola ha aperto a Pompei la nuova edizione deglidi; «Capitani per sempre» di Coppola presentato a Pompei: al via glidi; Galati Mamertino: nel weekend il Festival del giornalismo enogastronomico; Zelensky dal Papa e poi a Berlino. Putin invita il presidente iraniano in Russia: "Posizioni vicine" - Paesi Baltici, "No ad appeasement con Mosca, Russia incompatibile con i valori dell'Ue"; Le giornate del Premio Morrione 2024; Approfondisci 🔍

Pompei - Gli Incontri di Valore, al via VII edizione della prestigiosa rassegna

(stabiachannel.it)

Dopo una splendida scorsa edizione, ricca di ospiti di eccezione, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore”, nella sua Settima edizione in appena tre anni dalla nascita. Fondata e curata in P ...

Pompei. “Gli Incontri di Valore”, al via la settima edizione della prestigiosa rassegna

(lostrillone.tv)

Dopo una splendida scorsa edizione, ricca di ospiti di eccezione, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore”, nella sua Settima edizione in appena tre anni dalla nascita. Fondata e curata in ...

Scandalo spioni, i giornalisti del Sole 24 Ore chiedono chiarezza sul coinvolgimento della testata nell’inchiesta milanese su Equalize

(ilfattoquotidiano.it)

Quel record è stato eguagliato ieri: nella sede milanese del quotidiano confindustriale (ma soprattutto da remoto, visto che i giornalisti sono quasi sempre tutti in smart working) si è tenuto un ...

A POMPEI - "Capitani per sempre", il libro di Gianfranco Coppola alla rassegna "Gli incontri di Valore"

(napolimagazine.com)

Il calcio dei miti e dei sentimenti. Dopo una appassionante serata al circolo velico di Castellammare di Stabia la kermesse per discutere sui grandi temi del pallone con un omaggio ai Capitani del cal ...