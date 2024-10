Lanazione.it - Il Forum chiede un consiglio straordinario sugli assi viari

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilper la Tutela Ambientale e Salute dei Cittadini sottolinea che "in conformità con quanto scaturito dall’assemblea popolare del 18 ottobre al Comune di Capannori, ha provveduto ad inviare ai sindaci e presidenti dei Consigli Comunali di Lucca e Capannori, nonché ai capogruppo dei partiti presenti nei due Consigli Comunali, una richiesta ufficiale di unComunaleaperto, al fine di sospendere l’iter stabilito con la fissazione della Conferenza dei Servizi prevista per il 22 novembre, e aprire un confronto in merito alle richieste che riportiamo nella richiesta di incontro nonché quelle presenti nel documento approvato dall’assemblea popolare del 18 ottobre in relazione alla petizione contro glifirmata da 5.000 cittadini".