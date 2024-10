Ilrestodelcarlino.it - "I consiglieri prendono solo 20 euro a seduta"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Quello che Ermanno Torrico ha detto è pieno di inesattezze". A metterlo nero su bianco è Massimo Guidi, consigliere di maggioranza e decano della politica ducale degli ultimi 30 anni. Carta alla mano, precisa: "Sono almeno due i dati falsi utilizzati da Torrico: uno riguarda la surroga del presidente del Consiglio comunale, l’altra l’indennità dei. Sulla prima questione dimostra di non sapere che non è prevista la surroga, mentre sulla seconda, indicando la cifra di 1.552quale compenso mensile di un consigliere, che è abnorme rispetto alla realtà, informa in modo fuorviante. Idi Urbino percepiscono un gettone di presenza inferiore a 20lordi ae non uno stipendio mensile. Per arrivare alla cifra indicata da Torrico sarebbero necessarie circa 80 sedute al mese che non si raggiungeranno in realtà nemmeno in 5 anni.