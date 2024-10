361magazine.com - Grande Fratello, Shaila affronta un momento di sconforto. Il motivo

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Gatta dopo le innumerevoli criticheundi. Il supporto di LorenzoGatta e Lorenzo Spolverato da quando sono rientrati in Casa dopo l’esperienza a Madrid sono stati inondati di critiche. La giovane ballerina nelle ultime ore in Casa ha avuto un crollo e. Da lunedìsi è ritrovata adre innumerevoli confronti con i coinquilini delusi del suo comportamento. Javier Martinez questo pomeriggio ha ricevuto un messaggio aereo da parte dei fan: “Javi vola alto. L’Italia sa”. Dopo aver letto le parole dei fan dall’esterno,scoppia in lacrime e si sfoga con Lorenzo Spolverato su quando sta accadendo dentro e fuori dal reality show: “Mi sento in difficoltà e mi sento un po’ persa”. Il modello replica: “Non ti preoccupare di me”.