Grande Fratello arriva un nuovo concorrente Ecco di chi si tratta

(Di giovedì 31 ottobre 2024), il reality show si appresta ad accogliere undi chi si, nella scorsa puntata andata in onda lunedì ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia una nuova inquilina. Federica Petagna dopo la partecipazione a Temptation Island ha iniziato una nuova avventura televisiva prendendo parte alla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La storia d’amore tra Federica ed Alfonso ha tenuto col fiato sospeso milioni di telespettatori. I due fidanzati però dopo il reality show hanno deciso di interrompere la loro relazione. Leggi anche Stasera c’è Cattelan – Supernova”: ospite Pierpaolo Spolloncosa è emerso dall’indiscrezione Federica in questi giorni ha iniziato a raccontare in Casa agli inquilini l’evoluzione del rapporto col suo ormai ex fidanzato Alfonso.