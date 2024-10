Gli stipendi degli insegnanti italiani potrebbe guadagnare maggiore dignità con soli 3 euro in più al giorno. Lettera (Di giovedì 31 ottobre 2024) inviata da Rosario Melissa - Negli ultimi anni lo stipendio degli insegnanti italiani, rispetto al valore di acquisto dei normali beni di consumo, è sceso dell’8%. Nonostante le continue elucubrazioni sugli aumenti promessi, questo è un puro dato di fatto: siamo più poveri di prima! L'articolo Gli stipendi degli insegnanti italiani potrebbe guadagnare maggiore dignità con soli 3 euro in più al giorno. Lettera . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) inviata da Rosario Melissa - Negli ultimi anni lo, rispetto al valore di acquisto dei normali beni di consumo, è sceso dell’8%. Nonostante le continue elucubrazioni sugli aumenti promessi, questo è un puro dato di fatto: siamo più poveri di prima! L'articolo Gliconin più al

