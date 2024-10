Tvzap.it - Funerali di Matilde Lorenzi, lo strazio della mamma che crolla in lacrime

Leggi tutto 📰 Tvzap.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Social.di, locheinè morta a 19 anni dopo un terribile incidente avvenuto sugli sci tra le 9.40 e le 9.50 di lunedì 28 Ottobre 2024 a 3.251 metri di altitudine sul versante destropista Grawand 1. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Oggi, 31 Ottobre 2024, si sono svolti idi. La madreragazza èta in un pianto disperato.