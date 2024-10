Inter-news.it - Fontana: «San Siro? Mi auguro Inter e Milan restino!» Poi sui tempi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tema Sancontinua a tenere banco con, che potrebbero costruire un nuovo stadio insieme. Ha parlato così il presidente. TEMA STADIO – Il presidente della Regione Lombardia Attilio, presente al SPORT MOVIES & TV 2024, ha parlato del tema stadio. Le sue parole sul progetto in comune per San: «È una strada che era stata abbandonata, ma che adesso sta ritornando nuovamente in voga. Alla fine dobbiamo vedere se trovino una soluzione. Ma ho sentito dichiarazioni del presidente del(Paolo Scaroni, ndr), secondo cui l’ipotesi San Donato sarebbe quella più prioritaria. Vediamo, ci sono più opportunità e più possibilità.stiche? Non dipende da me, l’accordo di programma sullo stadio delfuorio è già partito, devono prendere delle decisioni medio-termine.