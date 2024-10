Firenze, concerto omaggio a 15 anni dalla scomparsa di Michael Jackson (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Nel 15esimo anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Firenze rende omaggio al King of pop con “Michael The Show in Orchestra”, lunedì 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara, con la straordinaria partecipazione di Wendel Gama e della chitarrista Jennifer Batten, storica collaboratrice di Michael Jackson. “Michael The Show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica. Successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri, prenderanno vita attraverso Wendel Gama, impersonator di Michael Jackson brasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social. Lanazione.it - Firenze, concerto omaggio a 15 anni dalla scomparsa di Michael Jackson Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Nel 15esimoversario delladirendeal King of pop con “The Show in Orchestra”, lunedì 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara, con la straordinaria partecipazione di Wendel Gama e della chitarrista Jennifer Batten, storica collaboratrice di. “The Show” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio attraverso il tempo e la musica. Successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri, prenderanno vita attraverso Wendel Gama, impersonator dibrasiliano con oltre 4 milioni di followers sui social.

Firenze, 31 ottobre 2024 - Nel 15esimo anniversario della scomparsa di Michael Jackson, Firenze rende omaggio al King of pop con "Michael The Show in Orchestra", lunedì 4 novembre al Teatro Cartiere C ...

