Iltempo.it - Ferragni ritrova l'amore? Pizzicata con Provera: prima il selfie e poi...

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L'ultimo scoop è del settimanale "Chi". Questa volta vengono pizzicati Chiarae Giovanni Tronchetti: le foto diventano subito virali. I due sono stati ritratti mentre si scambiano un bacio. Lui è il figlio dell'imprenditore Marco Tronchetti, 41 anni, dalla precedente moglie ha avuto tre figli. Lei è l'ex di Fedez, influencer e imprenditrice. I due sono stati beccati mentre si trovavano a Villa d'Este, sul Lago di Como. Secondo la ricostruzione di "Chi", sono arrivati per l'ora di pranzo con la stessa automobile e sono restati in terrazza a chiacchierare per un po'. Poi il. I volti si sono incrociati ed è arrivato il bacio. L'indiscrezione sulla presunta coppia era stata lanciata qualche giorno fa da Dagospia. Adesso il settimanale "Chi" mostra le foto. E chiude il cerchio.