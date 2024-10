Serieanews.com - Fenomeno Nuno Tavares: tutti lo vogliono, e Lotito “fissa” il prezzo

(Di giovedì 31 ottobre 2024)sta dominando con la Lazio e attirando l’interesse delle big europee. Il presidentein un’intervista ha lasciato intendere qual è la cifra che inizierà a valutare per il suo esterno In casa Lazio, la sorpresa dell’anno ha un nome e un cognome:. Arrivato dall’Arsenal in prestito con obbligo di riscatto, in poche partite si è guadagnato il titolo didella fascia sinistra, con numeri che fanno impressione: 7 assist in 7 partite. Ma se sul campo sembra incontenibile, dietro le quinte si gioca un’altra partita, e a condurla, da perfetto stratega, è Claudioè la grande rivelazione di questo inizio di stagione (AnsaFoto) – serieanews.comDichiarare incedibile un giocatore può essere una mossa per dissuadere i pretendenti.