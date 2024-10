Sport.quotidiano.net - Esordio col botto per Volpe. Il Lecco piega l’Alcione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) di Fulvio D’EriIlstende, dà un calcio alla crisi e riprende la marcia verso posizioni di medio-alta classifica in Serie C. È iniziata bene l’avventura sulla panchina deldi Gennaro, subentrato martedì all’esonerato Baldini, ma in tribuna a causa di una giornata di squalifica ancora da scontare. Evidentemente ha saputo toccare le corde giuste di una squadra capace ieri, contro un avversario che veniva da sei vittorie di fila, di giocare la miglior partita della stagione. In difficoltà, la sorpresissima di questo inizio di stagione che ha giocato, almeno per 70’ in maniera lenta e compassata. Solo negli ultimi 20’, col lancio lungo, ha provato a far qualcosa creando anche una ghiotta occasione. Troppo poco. Inizio di partita favorevole alche schiaccia nella propria metà campo un Alcione e al 9’ crea la prima occasione.