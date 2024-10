Liberoquotidiano.it - E.Romagna, Pizzarotti su ricerca Adnkronos: "Nnucleare ultima generazione risposta a caro-bollette"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Parma, 31 ott. - () - Occorre “puntare sull'energia nucleare di, efficiente e sicura, per risolvere il problema del, particolarmente sentito in città come Bologna, Ravenna e Rimini”. Lo ha detto Federico(già sindaco di Parma ed esponente di Azione) commentando larealizzata dacon la piattaforma SocialData in merito agli argomenti prioritari dei cittadini emiliano romagnoli durante la campagna elettorale per le elezioni regionali del 17 e 18 ottobre. L'ex primo cittadino ducale ha commentato anche i timori dei cittadini di Bologna, Reggio Emilia e Modena sulla sicurezza, tema che - a livello generale in tutta la Regione - ha riscosso il maggior sentiment negativo nelle conversazioni e nei dibattiti sui social network.