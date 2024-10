E non finisce qui: l’AI di Meta sbarca anche nel mondo dei podcast (Di giovedì 31 ottobre 2024) E se i podcast, da questo momento in poi, fossero appannaggio dell’intelligenza artificiale? Tra i lavori che Meta sta portando avanti con i suoi strumenti di AI – oltre all’accordo con Reuters di cui vi abbiamo parlato in un altro articolo del nostro monografico di oggi -, c’è sicuramente quello di NotebookLlama, ovvero la funzione open source che riesce a produrre podcast e che si inserisce in un solco già aperto da Google (NotebookLM). Insomma, basta che un utente scriva un testo e lo sottoponga a questo strumento per avere un effetto sorprendente: la storia verrà modulata da una voce che riesce a riprodurre diverse tonalità (e che si sta allontanando sempre di più dalle versioni robotiche degli assistenti vocali) e sarà anche montata all’occasione. Giornalettismo.com - E non finisce qui: l’AI di Meta sbarca anche nel mondo dei podcast Leggi tutto 📰 Giornalettismo.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) E se i, da questo momento in poi, fossero appannaggio dell’intelligenza artificiale? Tra i lavori chesta portando avanti con i suoi strumenti di AI – oltre all’accordo con Reuters di cui vi abbiamo parlato in un altro articolo del nostro monografico di oggi -, c’è sicuramente quello di NotebookLlama, ovvero la funzione open source che riesce a produrree che si inserisce in un solco già aperto da Google (NotebookLM). Insomma, basta che un utente scriva un testo e lo sottoponga a questo strumento per avere un effetto sorprendente: la storia verrà modulata da una voce che riesce a riprodurre diverse tonalità (e che si sta allontanando sempre di più dalle versioni robotiche degli assistenti vocali) e saràmontata all’occasione.

