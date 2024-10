Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' la lanciatissima Fiorentina di Raffaele Palladino il prossimo ostacolo che si pone di fronte al Genoa in crisi. Gilardino deve provare a uscire dalla crisi per risalire in classifica e ritrovare un successo che manca ormai da agosto. Non sarà semplice, non solo per la forza dell'avversario, la Genovatoday.it - Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' la lanciatissimadi Raffaele Palladino il prossimo ostacolo che si pone di fronte alin crisi. Gilardino deve provare a uscire dalla crisi per risalire in classifica e ritrovare un successo che manca ormai da agosto. Non sarà semplice, non solo per la forza dell'avversario, la

Oggi alle 18,30 il Genoa sfida la Fiorentina nel turno infrasettimanale di Serie A, dove vedere la partita in diretta tv e streaming ...

La partita è in programma alle ore 18.30 a Genova e sarà visibile in diretta su Dazn. GENOA (4-4-1-1): Leali; Zanoli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; ...

Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Gilardino e Palladino ...

I liguri vogliono uscire dalle sabbie mobili, i viola puntano alla sesta vittoria consecutiva. Balotelli parte dalla panchina, Palladino senza l'ex Gudmundsson ...