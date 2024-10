Deadpool & Wolverine, com'è nata quella scena post-credit con Chris Evans? (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attore ha ripreso i panni della Torcia Umana dell'Universo Cinematografico Fox incentrato sugli X-Men nel film dei Marvel Studios Deadpool & Wolverine ha incluso moltissimi camei, ma il più importante è stato probabilmente quello di Chris Evans che ha ripreso il suo ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nei Fantastici Quattro. L'attore è apparso anche nella scena post-credits del film che, secondo il montatore Dean Zimmerman, è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto. "Ricordo bene quando è successo", ha detto Zimmerman in una recente intervista. "Stavamo girando in quella strada di New York. Chris era venuto sul set, solo per salutarci. Ci eravamo incontrati per la prima volta, eravamo seduti dal barbiere e Ryan Reynolds ha detto letteralmente: 'Ehi Chris, ho un'idea Movieplayer.it - Deadpool & Wolverine, com'è nata quella scena post-credit con Chris Evans? Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attore ha ripreso i panni della Torcia Umana dell'Universo Cinematografico Fox incentrato sugli X-Men nel film dei Marvel Studiosha incluso moltissimi camei, ma il più importante è stato probabilmente quello diche ha ripreso il suo ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nei Fantastici Quattro. L'attore è apparso anche nellas del film che, secondo il montatore Dean Zimmerman, è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto. "Ricordo bene quando è successo", ha detto Zimmerman in una recente intervista. "Stavamo girando instrada di New York.era venuto sul set, solo per salutarci. Ci eravamo incontrati per la prima volta, eravamo seduti dal barbiere e Ryan Reynolds ha detto letteralmente: 'Ehi, ho un'idea

