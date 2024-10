Ilfoglio.it - Davide Frattesi è un'evoluzione riuscita

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il calcio, almeno formalmente, non è cambiato: si gioca in undici contro undici per novanta minuti ai quali ne vanno aggiunti un po' di manciate di recupero. Per oltre un secolo i migliori scendevano in campo dall'inizio e giocavano il più possibile, gli altri, dall'introduzione delle sostituzioni, si sedevano in panchina con la speranza di entrare. Le sostituzioni da una divennero tre, e cambiò poco o nulla, e poi cinque. E cambiò forse non tutto, ma un bel po' sì. Soprattutto in chi è riuscito a interpretare questo cambiamento e l'del concetto di titolari e sostituti. Più possibilità di cambiare interpreti, più spazio a chi sino a quel momento ne poteva avere poco e di conseguenza più uomini. A cambiare però è stato soprattutto il peso e il ruolo dei panchinari.