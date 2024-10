Crisi senza precedenti per il vino argentino: in 15 anni fatturato quasi dimezzato (Di giovedì 31 ottobre 2024) La viticoltura in Argentina sta attraversando il peggior momento degli ultimi 20 anni. Calo della domanda interna e mercato mondiale in arretramento sono globalmente le due principali criticità , in un quadro caratterizzato da fattori decisivi come l'alta inflazione, la forte competitività che si incontra sui mercati, il cambio di abitudini alimentari dei consumatori e un lungo periodo di assenza di investimenti del settore vitivinicolo nazionale. Il risultato è nei numeri resi noti dal Centro studi economici di Bodegas de Argentina, sigla che riunisce le principali grandi aziende vinicole ma anche le piccole e medie imprese (70% dei soci) per un peso pari all'85% del vino imbottigliato e il 95% delle esportazioni. fatturato del vino argentino quasi dimezzato dal 2010 Un dato parla per tutti. Gamberorosso.it - Crisi senza precedenti per il vino argentino: in 15 anni fatturato quasi dimezzato Leggi tutto 📰 Gamberorosso.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La viticoltura in Argentina sta attraversando il peggior momento degli ultimi 20. Calo della domanda interna e mercato mondiale in arretramento sono globalmente le due principali criticità , in un quadro caratterizzato da fattori decisivi come l'alta inflazione, la forte competitività che si incontra sui mercati, il cambio di abitudini alimentari dei consumatori e un lungo periodo di asdi investimenti del settore vitivinicolo nazionale. Il risultato è nei numeri resi noti dal Centro studi economici di Bodegas de Argentina, sigla che riunisce le principali grandi aziende vinicole ma anche le piccole e medie imprese (70% dei soci) per un peso pari all'85% delimbottigliato e il 95% delle esportazioni.deldal 2010 Un dato parla per tutti.

