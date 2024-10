Condizioni gravi ma stabili (Di giovedì 31 ottobre 2024) Resta ricoverato in gravi Condizioni all’ospedale Santa Maria il dodicenne investito da un’auto lungo la centralissima via Primo Maggio, martedì scorso nell’orario di uscita delle scuole. Le Condizioni del piccolo, pur ancora gravi, vengo comunque definite stabili. Rimane in rianimazione, con prognosi riservata e sotto stretto controllo sanitario. Nell’impatto con la vettura aveva riportato un trauma cranico e la frattura del bacino, oltre a contusioni varie. Nell’incidente era rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, anche una minorenne che viaggiava nell’auto investitrice. La dinamica esatta dell’investimento resta al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rlievi tecnici del caso. Il ragazzino era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. L’episodio ha scatenato aspre polemiche social sulla pericolsoità delle strade del centro. Lanazione.it - Condizioni gravi ma stabili Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Resta ricoverato inall’ospedale Santa Maria il dodicenne investito da un’auto lungo la centralissima via Primo Maggio, martedì scorso nell’orario di uscita delle scuole. Ledel piccolo, pur ancora, vengo comunque definite. Rimane in rianimazione, con prognosi riservata e sotto stretto controllo sanitario. Nell’impatto con la vettura aveva riportato un trauma cranico e la frattura del bacino, oltre a contusioni varie. Nell’incidente era rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, anche una minorenne che viaggiava nell’auto investitrice. La dinamica esatta dell’investimento resta al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rlievi tecnici del caso. Il ragazzino era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118. L’episodio ha scatenato aspre polemiche social sulla pericolsoità delle strade del centro.

