Colman Domingo ha trovato la formula magica per la barba perfetta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colman Domingo è stato molto impegnato nelle ultime due settimane. Dopo un'intensa ondata di uscite all'insegna dello stile più sfrenato sui red carpet e infinite serate di gala a Hollywood, si sta preparando al debutto alla regia con Scandalous. Come se non bastasse, è stato appena nominato co-presidente del Met Gala 2025. Viene spontaneo domandarsi: qual è il fiore all'occhiello del suo successo in fatto di stile? Una barba perfetta. Allo SCAD Savannah Film Festival, in Georgia, Colman Domingo è stato premiato con il prestigioso Spotlight Award per il film del 2023 scritto e diretto da Greg Kwedar, basato su fatti realmente accaduti, Sing Sing, un dramma sul disagio di un carcere di massima sicurezza, anche se sul fronte della peluria facciale non c'è stato proprio nulla di drammatico, anzi. Gqitalia.it - Colman Domingo ha trovato la formula magica per la barba perfetta Leggi tutto 📰 Gqitalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è stato molto impegnato nelle ultime due settimane. Dopo un'intensa ondata di uscite all'insegna dello stile più sfrenato sui red carpet e infinite serate di gala a Hollywood, si sta preparando al debutto alla regia con Scandalous. Come se non bastasse, è stato appena nominato co-presidente del Met Gala 2025. Viene spontaneo domandarsi: qual è il fiore all'occhiello del suo successo in fatto di stile? Una. Allo SCAD Savannah Film Festival, in Georgia,è stato premiato con il prestigioso Spotlight Award per il film del 2023 scritto e diretto da Greg Kwedar, basato su fatti realmente accaduti, Sing Sing, un dramma sul disagio di un carcere di massima sicurezza, anche se sul fronte della peluria facciale non c'è stato proprio nulla di drammatico, anzi.

La barba di Colman Domingo è un vero e proprio cavallo di battaglia

L'attore e commediografo, noto per il suo abbigliamento sempre impeccabile, ora è riuscito a trovare la perfezione anche nel grooming ...

