Cimitero di Brindisi una navetta dedicata alle persone diversamente abili

Brindisi - Una navetta elettrica per consentire anche alle persone diversamente abili di recarsi a trovare i propri defunti nel Cimitero di Brindisi. Il servizio, sia pure a livello sperimentale, è stato attivato dall'Amministrazione Comunale di Brindisi per i giorni in cui si commemorano i

Cimitero di Brindisi: per la ricorrenza dei defunti 25 nuove panchine ed un mezzo di trasporto per disabili

brundisium.net

In particolare, nel cimitero di Brindisi, da martedì 29 ottobre fino a domenica 3 novembre le persone diversamente abili che vorranno recarsi a visitare le tombe dei propri cari potranno farlo ...

