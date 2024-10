Ilfattoquotidiano.it - Cercano una donna scomparsa, vanno a casa sua e trovano un uomo mummificato seduto sul water

Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Non è la trama di un film horror ma una storia che risale allo scorso 23 ottobre e che racconta CBS News. Siamo a Union City, e tutto ha inizio un paio di mesi fa quando viene segnalata ladi unache alloggiava in unadi riposo a Oakland. Nadine Parker, 95 anni e affetta da Alzheimer, era riuscita a fuggire in stato confusionale dal ricovero e nel cercare lei, un familiare ha raccomandato alle forze dell’ordine di ispezionare anche la sua. È qui che la storia prende una piega inaspettata. L’abitazione della, nascosta alla vista e ‘segnalata’ solo da cumuli di immondizia, ha svelato qualcosa di molto macabro. “Il giardino dietro e quello davanti erano pieni di spazzatura. Era accatastata fino a circa tre metri di altezza.