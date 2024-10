Bucato impeccabile: i consigli per non rovinare i vestiti in lavatrice (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un Bucato impeccabile non è certo un miraggio! Con i giusti accorgimenti, è possibile lavare quasi tutto a casa propria. MA, purtroppo, alcuni abiti sono più delicati e spesso rischiano di rovinarsi. Per evitare danni o per porvi rimedio, esistono alcuni trucchetti semplicissimi da mettere in pratica fin da subito! Pronte? Via! Bucato impeccabile con i sacchetti a rete Temete di compromettere la manifattura della vostra meravigliosa lingerie? Provate con i sacchetti a rete! Le maglie in tessuto lasciano passare detersivo e acqua, ma impediscono ai capi di viaggiare liberamente nel cestello; di conseguenza evitano che si danneggino in fase di centrifuga, mantenendoli intatti fino al termine del programma. Donnaup.it - Bucato impeccabile: i consigli per non rovinare i vestiti in lavatrice Leggi tutto 📰 Donnaup.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unnon è certo un miraggio! Con i giusti accorgimenti, è possibile lavare quasi tutto a casa propria. MA, purtroppo, alcuni abiti sono più delicati e spesso rischiano di rovinarsi. Per evitare danni o per porvi rimedio, esistono alcuni trucchetti semplicissimi da mettere in pratica fin da subito! Pronte? Via!con i sacchetti a rete Temete di compromettere la manifattura della vostra meravigliosa lingerie? Provate con i sacchetti a rete! Le maglie in tessuto lasciano passare detersivo e acqua, ma impediscono ai capi di viaggiare liberamente nel cestello; di conseguenza evitano che si danneggino in fase di centrifuga, mantenendoli intatti fino al termine del programma.

