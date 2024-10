Sport.quotidiano.net - Borsoi (Pramac) ringrazia Ducati: “Mai avuto bastoni tra le ruote, possiamo vincere il titolo”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sepang, 31 ottobre 2024 – Jorge Martin non è lontano dal suo primomondiale MotoGp, il secondo della sua carriera dopo quello Moto 3, e potrebbe far traslocare il numero uno dal cupolino dia quello di Aprilia, dato che lo spagnolo ha sposato la causa di Noale dopo la scelta di Borgo Panigale di promuovere Marc Marquez sulla moto ufficiale. Non è un problema per gli uomini in rosso che, esattamente come un anno fa, hanno trattato i duellanti allo stesso modo lasciando armi pari. Nessun favoritismo o gioco di squadra per Pecco Bagnaia che dovrà, con le sue sole forze, battere Jorge. Non era affatto scontato data l’uscita di scena di Martin a partire dal 2025. Gino, team manager di, ha sottolineato la grande correttezza di: “ci ha dato tutti gli strumenti” Una moto 2024 ufficiale pur non essendo nel team ufficiale.