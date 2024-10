Boltiere: le iniziative di novembre (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato pubblicato sul sito web del Comune di Boltiere e anche sulle pagine social (Facebook e Instagram) il calendario delle iniziative in programma nel mese di novembre. Domenica 3 novembre la più istituzionale di tutte le iniziative: Festa dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze armate. Si celebra come ogni anno l’amistizio di Villa Giusti che pose fine alle ostilità della Prima Guerra Mondiale tra il Regno d’Italia e l’Impero Austo-Ungarico. L’inizio della cerimonia è stato fissato alle ore 10:15 con partenza del corteo dal Municipio, e discorso del Sindaco Osvaldo Palazzini programmato alle ore 11:15, dopo la Messa. Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà poi l’approfondimento “Mai più la guerra”. Bergamonews.it - Boltiere: le iniziative di novembre Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato pubblicato sul sito web del Comune die anche sulle pagine social (Facebook e Instagram) il calendario dellein programma nel mese di. Domenica 3la più istituzionale di tutte le: Festa dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze armate. Si celebra come ogni anno l’amistizio di Villa Giusti che pose fine alle ostilità della Prima Guerra Mondiale tra il Regno d’Italia e l’Impero Austo-Ungarico. L’inizio della cerimonia è stato fissato alle ore 10:15 con partenza del corteo dal Municipio, e discorso del Sindaco Osvaldo Palazzini programmato alle ore 11:15, dopo la Messa. Nel pomeriggio, alle ore 16, si terrà poi l’approfondimento “Mai più la guerra”.

