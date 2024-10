Bologna | accordo con Webuild per ristrutturazione Dall’Ara

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilha firmato unconcon diritto di esclusività, fino al 31 dicembre 2027, per lo svolgimento degli ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per lae riqualificazione in modalità EPC (Engineering, Procurement and Construction) dello Stadio. L’iniziativa è parte di un più ampio progetto in PPP (Partenariato Pubblico Privato) sviluppato dal Club con il Comune di. Con il nuovo Stadio, la città si candida ad essere selezionata tra quelle che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032. Elemento fondamentale della riqualificazione sarà la copertura dello stadio, a forma di guscio e in grado di permettere il passaggio di luce e aria. Saranno inoltre eliminate le strutture metalliche aggiunte in occasione dei campionati mondiali di calcio di Italia ’90, salvaguardando la cinta muraria originale.