Anteprima24.it - Biancolino: “Mettiamo paura a tutti. Antonini? Non si canta mai prima”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Avellino ha dimostrato che può giocare in tutte le fasi. Può essere brutto sporco e cattivo ma può giocare anche a calcio. Possiamo fare entrambe le fasi. Se gli avversari vogliono le brutte maniere, le avranno”. Così il tecnico dell’Avellino, Raffaelenel post gara. Allenatore che risponde per rime al patron del Trapani, Valerio: “A me hanno sempre insegnato che “siquando si torna dalla festa, non quando si va”. Complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto su questo campo difficile. Abbiamo incontrato una buona squadra. I ragazzi hanno dimostrato tutto il loro valore”. “Frascatore ha avvertito un fastidio al flessore, vedremo domani. Palmiero, ieri, ha sentito un po’ di fastidio al polpaccio ma non sembra nulla di grave – continua – Iannarilli ha avuto la febbre.