Lanazione.it - Beko, Nardella: “Portiamo la vertenza in Europa”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Siena, 31 ottobre 2024 – "Con alcuni colleghi mi appresto a presentare un'interrogazione alla Commissione Europea, in particolare il settore economico ed industriale, per chiedere come lo stesso organo intende intervenire sul mercato comunitario" sulladi"visto che questa congiuntura è legata anche al tema dei consumi e ai costi energetici. E quindi non è una dinamica solamente locale", lo ha affermato l'eurodeputato del Pd Darioa margine dell'incontro con alcuni dei lavoratori senesi di, la rsu del sito, che si trova in viale Toselli, e i rappresentanti dei sindacati di categoria locali di Cgil, CIsl e Uil. Presenti anche gli esponenti dem del consiglio comunale di Siena e il consigliere regionale Anna Paris.